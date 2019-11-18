ياسمين صبري: تلقيتُ اتصالاتٍ كثيرةً بعدما كشفتُ عن مواصفات فتى أحلامي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتوقّع الفنانة المصرية ياسمين صبري، الانتقادات والسخرية التي نالت منها عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد إفصاحها عن مواصفات فتى أحلامها، خلال حلقتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، الأمر الذي دفعها لتبرير موقفها وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل للجمهور.

وقالت ياسمين في تصريحات تليفزيونية، إنها كانت مجرد لعبة وفقرة للضحك، وأنها تدرك تمامًا طبيعة الحياة وأنها لم تقصد ما قالته، مؤكدةً أنها انتابتها حالة من الضحك الهسيتري عندما قرأت كوميكس عن تصريحاتها، كما أن البعض عرض عليها الزواج قائلةً: "ناس كثير كلمتني وقالتلي أنا من غير كرش وبشعر، يا جماعة والله دي لعبة من ضمن فقرات البرنامج".

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد أثارت جدلًا واسعًا حول مواصفات فتى أحلامها لتصبح في مرمى نيران السوشيال ميديا، حيث أعلنت خلال برنامج "صاحبة السعادة" أنها تفضّل الارتباط برجل "طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

وأضافت صبري: "يجب أن يكون هادئ وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس، وألا يكون نحنوح وملزق"، وأضافت أنها تفضل الرجل "البيتوتي" المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس سلبيًا".

وأوضحت الفنانة المصرية "عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غني" .

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وأكّدت فى ختام الفقرة أنها تبحث عن هذا الفتى وفي حالة التوصل إليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة إسعاد يونس استضافت الفنانة ياسمين صبري فى حلقة كاملة، وتضمّنت العديد من الفقرات خاصةً فقرات الألعاب وفقرة تذوق الطعام والتي اجتازتها ياسمين صبري ببراعة.

كما كشفت ياسمين صبري لأول مرة عن إصابتها بالرباط الصليبي لمدة عامين بسبب رياضة الكيك بوكسينج، والتي تركتها تمامًا بسبب هذه الإصابة التي دفعتها لإجراء عملية جراحية في قدمها.