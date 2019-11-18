شكرا لقرائتكم نجل ليلى مراد يعلن شفاءه من السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن أخبار إيجابية بخصوص تعافيه من مرض السرطان الذي كان يعاني منه طيلة الأشهر الماضية.

وكشف نجل ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب من خلال حسابه على "فيسبوك" عن الأمر، مؤكدا لأصدقائه أن نتيجة الأشعة التي أجراها مؤخرا كانت إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.

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وأشار إلى أن هذه النتيجة تعني أنه شفي من المرض بشكل كبير، على أن يقوم بإجراء أشعة جديدة بعد مرور 3 أشهر من أجل معرفة تطورات الأمر.

واختتم النبأ الذي أعلنه للجمهور قائلا "باي باي Chemo.. باي باي Cancer"، وتلقى المباركات والتهنئة من زملائه وأصدقائه ومحبيه.

ويأتي هذا الخبر بعد أشهر من إعلان زكي فطين عبد الوهاب عن إصابته بمرض السرطان، بعدما اكتشف الأطباء وجود ورم خبيث في الرئة، إلا أنه قرر أن يواجهه.