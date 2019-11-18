





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الإعلامية بوسي شلبي عدة فيديوهات من رحلتها مع الفنانين المصريين إلى المغرب لحضور فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان الرباط لسينما المؤلف، التي تقام في الفترة 16 و 22 نوفمبر الجاري.

ونشرت عبر حسابها الشخصي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر على الهودج حيث كانت تتراقص على أنغام الزفة المغربية التي أقيمت للإحتفاء بها. وأرفقته بتعليقٍ جاء فيه: "زفه مغربي لوفاء مهرجان الرباط".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تعتلي الهودج في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.