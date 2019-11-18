شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج : مليش علاقة بـ " أسود فاتح " لـ هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان محمد فراج مشاركته فى مسلسل هيفاء وهبى الجديد "أسود فاتح"، والذى تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وقال لـ"الخليج 365"، إنه بالفعل تم ترشيحه للمسلسل، إلا أنه اعتذرعنه لانشغاله فى أعمال فنية أخرى سيعلن عن تفاصليها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يستعد فراج لتصوير مشاهده الأولى في فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى فى الديكورالخاص به بأحد الأستوديوهات، الأسبوع المقبل مع المخرج محمود كامل، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية هجام، ويشارك فى بطولة العمل الفنان مصطفى خاطر.

كانت آخر أعمال فراج فيلم "الممر" والذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه فى السينمات، للمخرج شريف عرفة وشارك فى العمل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم أحمد عز وإياد نصار وهند صبرى وأحمد رزق وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى وأسماء أبو اليزيد وأخرون من النجوم.