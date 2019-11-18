شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تسجيل خالد منيب أغنية جديدة بعنوان " الصحة نعمة " .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشاب خالد منيب من تسجيل أغنية دعائية لحملة توعية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بعنوان "الصحة نعمة"، من كلمات محمد جشم باشا، وألحان وتوزيع علاء الراوي، ومكس وماستر ماهر صلاح، ومن إخراج حسام بدران، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون فيها منيب مع مهندس الصوت ماهر صلاح.

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خالد منيب وماهر صلاح

من ناحية أخرى انتهى خالد من تسجيل 5 أغنيات ضمن أغانى ألبومه الجديد، حيث بدأ في تحضيرات الألبوم منذ فترة، ومن المقررأن يطرح الألبوم في صيف 2020، ويتواجد خالد هذه الأيام فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره من الأغانى مع الموزع الموسيقى طارق توكل، الذى يتولى توزيع أغاني الألبوم الذي يتضمن 10 أغنيات.



خالد منيب وماهر صلاح

خالد منيب هو ابن شقيق النجم الراحل عامر منيب، ولفت الأنظار إليه مؤخرا بعد ظهوره فى عدة برامج، بالتزامن مع طرحه عدة أغاني لاقت استحسان الجمهور.