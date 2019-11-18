شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا الجبالي عن اتهامها بالجمع بين زوجين: أنتظر كلمة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المذيعة رانيا الجبالي لـ"الخليج 365" إنها تنتظر كلمة القضاء في اتهامها بالجمع بين زوجين، وأن المحامى الخاص بها عمر حجازي سيتولى القضية. رانيا الجبالي Advertisements ومن جانبه قال عمر حجازى المحامى، فى بيان صحفى، إن المذيعة رانيا الجبالى تفاجأت بتداول الصحف والمواقع خبر اتهامها من قبل الطبيب والممثل محمد غنيم، بأنها قامت بالجمع بين زوجين، وأنها قامت بتبديد منقولات زوجية، وذلك بمحضر إدارى بقسم العجوزة وأن المحضر قيد التحقيق ولم يتم استدعاء المذيعة رانيا الجبالى للتحقيق، وتنفى أى أخبار عن صدور قرار بحبسها وأن ما تردد من أخبار الهدف منه التشهير بها إعلاميا، والضغط عليها والنيل من سمعتها وأنها تمتنع عن إبداء أى تصريح لكون المحضر قيد التحقيق، ولا يحق لأحد نشر أى أكاذيب أو السماح لطرف واحد بنشر أخبار كيدية، وأن حق الرد مكفول ولها حق الرجوع جنائيا ومدنيا على كل من قام بنشر وتداول أخبارا كاذبة من شأنها تشويه سمعتها. عمر حجازي المحامي وأضاف البيان أن المذيعة رانيا الجبالي تعمل منذ عام 1999، وأنه مشهود لها بحسن الخلق، كما أن قيادات ماسبيرو جددوا ثقتهم فيها لما تتمتع به من مهنية وحسن السلوك، وذلك لاتباع قيادات مبني الإذاعة والتليفزيون الإجراءات والضوابط فى اختيار كوادره، وأن رانيا الجبالي تؤمن بالقضاء المصرى ولتطبيقه مبادئي العدالة والإنصاف.

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