شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد حلمى ومنى زكى يحتفلان بعيد ميلادهما فى جو عائلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما الذى يوافق اليوم الاثنين، فى جو عائلى بالمنزل، وذلك عبر فيديو نشرته النجمة منى زكى عبر "إنستجرام" وعلقت: "أسرتي"، وعلقت مرة أخري "أميري" فى إشارة منها لزوجها النجم أحمد حلمي.

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بدأت قصة حب النجمين منى زكى وأحمد حلمى منذ حوالى 20 عاما، ولكن من طرف واحد وهو أحمد حلمى، الذى ظل يخفى حبه لمنى وهما فى بداية مشوارهما الفنى، حيث كان خجولًا تجاه حبه لمنى، لكن فى نفس الوقت كانت تربطه بها علاقة صداقة، حتى جاءت اللحظة التى تجرأ فيها حلمى بحبه، وكانت هى اللحظة التى تحركت فيها مشاعر منى زكى، وبناء عليه وافقت على الارتباط بحلمى.

وكانت منى زكى وقتها تصور فيلمها "أفريكانو" فى جنوب أفريقيا، وهى فترة استلزمت وجودها خارج البلاد، وهو ما لم يعتاد حلمى عليه، فشعر بافتقاد الحبيبة والصديقة، وقرر إرسال "بوكيه ورد" إليها، وعندما استقبلت منى هذه الورود انتابتها حالة من السعادة لتتصل بحلمى تليفونيًا تشكره على هذه الهدية الرومانسية التى لم تتوقعها، فيصارحها فى نفس المكالمة بحبه لها، وهو ما استقبلته منى بفرحة وقبول، لتتوالى بعدها الأحداث بزواجهما وإنجابهما طفلتهما الأولى "لى لى" ثم طفلهما الثانى "سليم" والثالث يونس.