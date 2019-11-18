شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم ما وراء المحيط فى قسم البانوراما المصرية بـمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم المغامرات الوثائقي ما وراء المحيط للمخرج ماركو أورسيني فى قسم البانوراما المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري)، ويُقام العرض يوم الأحد 24 نوفمبر الساعة 9:30 مساءً فى مركز الإبداع بـدار الأوبرا المصرية، وتتبعه ندوة نقاشية مع أبطال الفيلم عمر سمره وعمر نور.

"ما وراء المحيط" الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة لـمهرجان الجونة، يتابع القصة المروّعة للمغامرين المصريين عمر سمرة وعمر نور، وتحدى التجديف الأصعب الذي خاضاه لعبور مسافة 3000 ميل بحري في المحيط الأطلنطي من جزر الكناري إلى أنتيغوا، وهي رحلة تجديف غير مدعوم ومحفوفة بالمخاطر، وتعتبراً جزءاً من سباق تجديف سنوي يدعى تحدي الأطلنطي.

بعد مرور ثمانية أيام، وبالتحديد بعد تجاوزهم لـ 500 ميل من رحلتهم عبر المحيط، هاجمت الأمواج الشاهقة ورياح بلغت قوتها 45 عقدة فريق عمر سمرة وعمر نور الذي أُطلق عليه (Team O2)، والتي تسببت في انقلاب قاربهما – الذي لم يكن مُعداً بالشكل الصحيح كما كان يجب – وخلال الـ 12 ساعة التالية تشبث الثنائي بالنجاة داخل قاربهما المطاطي الصغير الذي ترتطم به الأمواج الهائجة، وذلك قبل أن يتم إنقاذهم بواسطة سفينة شحن عملاقة أٌعيد توجيهها استجابة لنداءهم، ليُخلفوا لنا قصة نجاة ملحمية.