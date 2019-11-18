شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد وهيثم زكى يجتمعان فى عيد ميلاد الأب لأول مرة منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الـ69 لميلاد النجم الكبير أحمد زكى، والذى ولد فى 18 نوفمبر 1949، وتوفى فى 27 مارس 2005.

وتأتى ذكرى ميلاد أحمد زكى اليوم بعد 11 يوما من وفاة ابنه هيثم، والتى مثلت صدمة أوجعت قلوب المصريين، لكن ذكرى ميلاد أحمد زكى تمر اليوم وهو يرقد فى قبره إلى جواره لأول مرة ابنه هيثم، ليجتمع جسديهما لأول مرة منذ وفاة الأب فى 2005. كما أصبحت صورة هيثم تزين المقبرة إلى جوار صورة والده، بعد أن ظل الابن يزور قبر والده لمدة 15 عاما.

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ورصدت كاميرا الخليج 365 فيديو لمقبرة الفنان أحمد زكى فى مدينة السادس من أكتوبر، وقد زينتها صورتا الأب والابن، بعد أن كان الابن يأتى زائرا لوالده لمدة 15 عاما.

وقد احتفل عدد من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعى اليوم بذكرى ميلاد أحمد زكى، حيث نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة تجمع والده الراحل محمود عبد العزيز، مع الراحل أحمد زكى، وكتب عليها: "أسألكم الفاتحة لوالدى، وللأستاذ أحمد زكى، ولصديقى وأخويا هيثم أحمد زكى".