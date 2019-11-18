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صور.. هانى شاكر يختتم جولته فى أمريكا بحفل جماهيرى بولاية متشيجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم أمير الغناء العربي هاني شاكر مساء أمس الأحد جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية بحفل جماهيري على مسرح السيفيك سنتر بولاية متشيجان، والذى وصف بالأضخم من حيث الحضور من أبناء الجاليات العربية.

 

وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التى أشعلت أجواء المسرح طوال الحفل، منها "أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و" لسة بتسألى"، و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها .

 

وكان أمير الغناء العربي أحيا مساء السبت الماضي، حفلا ناجحا  بولاية نيفادا الأمريكية، ضمن جولته الغنائية بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن يصل القاهرة مساء غد الثلاثاء.

 

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية "مصر أجمل شيء"، وهى من كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوى سمير، التسجيل والمكساج لياسر أنور، كمنجات إبراهيم الموجي، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، قانون محمد عمرو، ناي أحمد نادر.

 

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