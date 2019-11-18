بعد تعاونه مع ميل جيبسون.. ماجي بو غصن توجه رسالة لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن رسالة لزوجها المنتج اللبناني جمال سنان، بعد تعاونه مع النجم العالمي ميل جيبسون، في فيلم "Leo from Toledo"، الذي تشارك شركة Eagle Films في إنتاجه وتوزيعه حصرًا في الشرق الأوسط.

ونشرت ماجي صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بشوف حالي فيك، بكل خطوة بتعملها، رؤيتك مختلفة ودايمًا شايف لقدام وبترفع المستوى".

وتابعت بوغصن: "إيغل فيلمز تشارك في إنتاج وتتولى توزيع فيلم النجم العالمي ميل جيبسون الجديد".

ويخوض سنان، إنتاج تجربة درامية جديد تحت عنوان "عهد الدم" التي يخوض بطولتها الفنان باسل خياط، والتي بدأ تصويرها خلال الأيام القليلة الماضية في بيروت، والمسلسل بطولة باسل خياط ونادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبو فرحات، رودريج سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب وغيرهم.