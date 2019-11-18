فيديو| تامر أمين يُعلق على "حجاب" صابرين: "بترضي الناس !"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

عبر الإعلامي تامر أمين عن استيائه من الفنانة صابرين، بعد تصريحاتها عن خلع "الحجاب" في مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال أمين، أثناء تقديم برنامجه "آخر النهار" :"اللي يقلع الحجاب هو حر، اللي يلبسه هو برضو حر، لأنه محدش يقول لحد غصب عنك أعمل عبادة، أنا آخري أنصحك إنك تصلي، أو أقولك صوم، لأنه لا إكراه في الدين".

وتابع أمين: "صابرين فنانة كبيرة، صديقة وهي تعلم ذلك، وهي إنسانة لا غبار على سلوكها، ولكن رسالتي ليكي يا عزيزتي، اللي زعلني منك إنك أخدتي قرارك بناءً على الناس، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تُرضي الناس".

وأضاف تامر: "أرجعي وفكري إن الناس على السوشيال ميديا ميشتموكيش، أو ما ينتقدوش شعرك، أو رقبتك، هو دا هدفك في الحياة، ولا هدفك أعلى وأكبر، لا أنا ولا أنتي نقول أننا هندخل الجنة ولا لا".

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وتابع :" إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، الناس لم تجتمع على سيدنا محمد، وعلى الله، أحترم كل الناس، ولكن أرضي رب الناس، أنتي أقدر وأعلم مني بذلك".

ونشرت صابرين، مؤخرًا صورًا ظهرت فيها دون الحجاب، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به الفنانة.

وقالت الفنانة صابرين، إنها لم تكن مرتدية الحجاب بل كانت محتشمة، موضحة أنها خلعت "التربونة" وليس الحجاب.