من هو معتز هشام طفل "ممالك النار"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نال الطفل معتز هشام إشادة نقدية بعد ظهوره في مسلسل "ممالك النار". يجسد معتز شخصية "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح". ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان معتز هشام: - بدأ التمثيل مع شقيقه الأكبر، وكانت بدايته من متابعة مسرح مصر وإعجابه به. - بدأ التمثيل من قصر ثقافة الفيوم، منذ 5 سنوات. - لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في اختياره في مسلسل "أبو عمر المصري". - رشحه أصدقائه في "منشور" لمخرج المسلسل يطلب فيها طفل يشبه الفنان أحمد عز، وحصل على الدور. - قال له أحمد عز في أول لقاء (مين العسل الصغير ده ؟)، وشعر بالخوف في بداية العمل. Advertisements - تدرب قبل مسلسل "أبو عمر المصري" على يد المدرب رامي الجندي قبل التصوير بشهرين ونصف. - شارك من قبل في مسلسل "الطوفان" و"سابع جار" وبرنامج "في بيتنا ضيف". - تدرب على ركوب الخيل والقتال بالأسلحة من أجل "ممالك النار". - قال إنه تعلم كثيرًا من الفنان خالد النبوي أثناء تصوير مسلسل "ممالك النار".

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