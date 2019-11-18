بعد فيديو "مواصفات فتى أحلامها".. ياسمين صبري تدافع عن نفسها: "لعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أثارت تصريحات الفنانة ياسمين صبري جدلاً خلال الأيام الماضية عن مواصفات فتى أحلامها، أثناء لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

وأوضحت الفنانة ياسمين صبري، أثناء لقائها ببرنامج "ET بالعربي" إن تلك التصريحات جاءت ضمن لعبة في البرنامج الإجابة كانت تنحصر بين نعم ولا وليست قائمة بمواصفات الرجل الذي تريده كما قال البعض، وأضافت بقولها: "كانت فقرة عبارة عن لعبة، والتعليقات بجد كانت بتضحكني، والشعب المصري بيعمل إفيهات تضحك".

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وخلال حلقة ياسمين صبري، طرحت إسعاد عدة صفات متناقضة وكان على ياسمين أن تختار من بينها أي الصفات تفضل في زوجها المستقبلي الذي تحلم به، لتكون الصفات التي تبحث عنها هي: "طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي "بدون كرش"، عينيه سودة، شعره ناعم، لديه ذقن خفيفة، أفكاره متفتحة، رومانسي "بدون تلزيق"، شخص عادي وليس نجمًا، لديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير شكله بعد الزواج".

وتابعت: "يكون عنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر مادياً مش غني ولا فقير يعني يصرف عليا مش هصرف عليه.. وهنجيب عيال كتير لو شكله أمّور".

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، ‏في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل "حكايتي"،‏ وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام‏ جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد ‏بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي‎".