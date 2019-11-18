"يوم أن قتلوا الغناء" يمثل مصر في مهرجان مكناس بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان مكناس للمسرح بالمغرب، في دورته الثانية في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٣ ديسمبر وذلك ضمن ١٢ دولة مشاركة بالمهرجان.

عرض "يوم أن قتلوا الغناء"، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة، كما قُدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس.

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وحصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة العاشرة، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الرابعة والعشرين.

"يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

العرض بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.