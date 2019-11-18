أحمد جمال ينعي الشيخ سلطان بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت دولة الإمارات العربية، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عن عمر ناهز 64 عامًا.

ونعى الفنان أحمد جمال، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "خالص العزاء للإمارات، وقيادتها وشيوخها وشعبها في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله.. ‫شقيق حضرة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله".

يذكر أن، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، رحل بعد أن ترك بصمات مؤثرة في دولة الإمارات بشكل عام لن ينساها التاريخ، وبشكل خاص في الرياضة.