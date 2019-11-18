بعد نجاحه.. تركي آل شيخ يعلن تمديد موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تمديد فترة موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير المقبل. ونشر الشيخ صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها "مددنا الموسم ومعكم حتى أواخر شهر يناير". يُذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع، وحقق نجاحًا كبيرًا وسجلت حفلاته حضورا كبيرا من الجمهور السعودي والعربي.

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