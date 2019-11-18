عرض أفلامه في أكثر من 25 دولة إفريقية.. مهرجان الأقصر يحتفي بذكرى ميلاد يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تحتفي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع " شركة أفلام مصر العالمية " بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين (1926 – 2008 )، بعروض أفلامه في القارة الإفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24 ، 25 ، 26 يناير 2020 .

وصرح سيد فؤاد رئيس المهرجان بأنه سيتم عرض الأفلام الروائية ( الأرض – باب الحديد – عودة الابن الضال ) والفيلم التسجيلي ''هاملت الاسكندراني'' والذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور .

وأكدت عزة الحسيني مدير المهرجان أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة أفريقية في نفس التوقيت بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك الدول ومنها ( السودان – رواندا – بوركينا فاسو – النيجر - ليبيا - أوغندا – تونس – المغرب – موريتانيا – السنغال ) وغيرها ، إلى جانب عرض نفس البرنامج في عدد من محافظات مصر من خلال نادي السينما الإفريقية ، مع عمل نشرة عن أعمال شاهين وتحليلها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية .

وعبر المنتج جابي خوري عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد هو الأكبر للاحتفاء بذكرى شاهين على مستوى القارة السمراء .