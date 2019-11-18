غدًا.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية

تنطلق فاعليات الدورة الواحد والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، التى تحمل اسم الناقد الفنى الراحل يوسف شريف رزق الله، غدا، ليستكمل رحلة النجاح التى بدأها من قلب عاصمة الفن دار الأوبرا المصرية. وذلك بحضور السيناريست والمنتج محمد حفظى، رئيس المهرجان، ورجال الفن والثقافة. وهى الدورة التى يترقبها الجميع كونها ثانى اختبار لـ «حفظي» بعد أن احرز تقديما يحظى بالإشادة والتقدير فى دورة العام الماضى، فضلا عن أنها أولى دورات المهرجان التى يتغيب عنها الناقد الفنى شريف رزق الله عن المشهد، لكنه بالتأكيد سيكون حاضرا بروحه وتوجيهاته وخبراته التى نقلها للناقد الفنى أحمد شوقى القائم بأعمال المدير الفنى للمهرجان.

وقد علمت «الوفد» أن حفل الافتتاح الذى سيقدمه كل من الفنانين خالد الصاوى، وأحمد داوود، ودينا الشربينى، سيشهد أغنية تحمل اسم «تذكرة سيما» يشارك فى غنائها مجموعة من المطربين والمطربات.

ووقع الاختيار على الفيلم الأيرلندى The Irishman للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، ليكون فيلم افتتاح الدورة 41 التى تستمر حتى 29 نوفمبر الجارى، بدار الأوبرا المصرية، والفيلم من إنتاج شبكة «نتفليكس»، وأحداثه

مستوحاة من كتاب تشارلز براندت «سمعت أنكم تطلون المنازل»، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار.

يكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى افتتاح دورته الـ41، ثلاثة سينمائيين هم المخرج المصرى الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها «اللعب مع الكبار» الذى اختير ضمن قائمة أفضل مئة فيلم فى تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، والمخرج والكاتب الإنجليزى تيرى جيليام، قى حين يمنح الفنانة منة شلبى، جائزة فاتن حمامة للتميز،تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة. ثم يصعد على خشبة المسرح أعضاء لجان التحكيم للمسابقة الدولية، وأسبوع النقاد، وآفاق السينما العربية.

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بعدها ينتقل الحضور من الفنانين إلى بهو المسرح الكبير وصولا بـ«الريد كاربت» لالتقاط الصور التذكارية وعقد اللقاءات التليفزيونية.

يُشار إلى أن الدورة الحالية تشهد خلال فاعلياتها التى تتواصل على

مدى ثمانية أيام متتالية، 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، 17 عرضا دوليا أول، بالإضافة إلى 84 فيلمًا عرضا أول فى الشرق والأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها فيلم The Irishman للمخرج مارتن سكوارسيزى.

وفى سابقة تعد هى الاولى من نوعها، تعكس رسالة المهرجان الذى تعهد بدعم السينمائيين الشباب، فمن بين قائمة العرض الأول فى الدورة الجديدة فيلمان شاركا من قبل كمشروعات فى ملتقى القاهرة لصناعة السينما، هما؛ اللبنانى «بيروت المحطة الأخيرة» فى 2016، والتونسى «قبل ما يفوت الفوت» فى 2018. وقد كشفت ميريام دغيدى مديرة ملتقى القاهرة السينمائى، أن نسخته السادسة التى تقام ضمن فعاليات المهرجان، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة التى تصل إلى ستة مشاريع، بقيمة 200 ألف دولار، وهو الرقم الأضخم الذى يقدمه الملتقى منذ انطلاقه. والمشاريع، منها ثلاثة مصرية هي؛ «فيروزي» تأليف محمود عاصى، إنتاج جوزيف عادل، ومنتج مشارك محمد تيمور، والفيلم الثانى هو «كارولين» تأليف أحمد دحروج، وإنتاج أميرة شريف، و«أنت فى مأزق ونحن نضحك» تأليف خالد معيط، وإنتاج أحمد صبحى، ومن دولة السودان يشارك فيلم «وداعًا جوليا»، تأليف محمد كردفانى، وإنتاج محمد العمدة، ومنتج مشارك أمجد أبوالعلاء، كما يشارك من تونس فيلم «حياة» تأليف درية عاشورن وإنتاج أنيسة داود، ومن الأردن يشارك فيلم «لى يتنفس البحر» تأليف زين دريعى، وإنتاج علاء الأسعد.