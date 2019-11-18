تعرف على سبب إلغاء حفل مروان خوري بالمكسيك

ألغى النجم مروان خوري حفله المقبل، وذلك نتيجة لإصابته بمرض، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكان المقرر أن يحيي مروان خوري حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمن حفلات ستارز إن كانكون، والتي تبدأ من يوم الجمعة الموافق 22 إلى يوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر المقبل، بمنتجع ريفييرا مايا بالمكسيك، بسعر تذكرة 699 دولار. ويشارك في الحفل باقة لامعة من نجوم الغناء بالوطن العربي من بينهم: كارول سماحة، وائل جسار، أيمن زبيب، محمد خيري، يعقوب شاهين، حاتم العراقي، ناصيف زيتون، إليسا، فارس كرم. من بينهم: كارول سماحة، وائل جسار، أيمن زبيب، محمد خيري، يعقوب شاهين، حاتم العراقي، ناصيف زيتون، إليسا، فارس كرم. Advertisements يذكر أن النجم مروان خوري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أنا بصراحة، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع داني خوري، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا، عبر مواقع السوشيال ميديا.

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