تراند اليوم : ثلاثة أشهر غرام .. جمال شعر ” صبرين ” يدوب الرجالة

الفنانة صابرين واحدة من فنانات الصف الأول في مصر، بدأت حياتها الفنية مبكرا وهي طفلة، وقدمت الكثير من الألوان الفنية، كالتمثيل والغناء.

بدأت صابرين التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة، بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ارتبطت الفنانة المصرية صابرين في بداية حياتها الفنية بالفنان محمد فؤاد.

الارتباط جاء بعد قصة حب ولكن العلاقة انتهت بالفشل وتم فسخ الخطبة وإنهاء العلاقة دون التعليق على سبب الانفصال من جانب صابرين وفؤاد اللذان اكتفيا بالصمت.

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صابرين تزوجت من رجل الأعمال «ياسر عبد اللطيف» وأنجبت ابنها «نور» و كانت قصة حبهم مشهورة داخل الوسط الفني حيث اعتاد رجل الاعمال شراء تذاكر احد عروضها المسرحية لمدة 3 أشهر يوميا الي ان تزوج منها ولكن وبعد قرار الاعتزال انفصلا لاسباب غير معروفة .