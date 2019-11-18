تراند اليوم : محمد سليمان: هذا هو سبب فشل فيلم خط الموت

كشف الفنان محمد سليمان عن كواليس مشاركته فى فيلم “خط الموت”، مع عدد من نجوم الفن والذى تم طرحه فى دور العرض السينمائية مارس الماضى، ولكن لم يحالفه النجاح لأسباب عديدة.

وأوضح “سليمان” خلال لقائه ببرنامج “ميجا ستار” المذاع على شاشة المحور، أن الفيلم كان يتناول قضايا هامة، ويسلط الضوء على العمليات الإرهابية والعملاء لها وهو ما دفعه للمشاركة به، مشددًا على أنه اضطر لتغيير مظهره رغم أنه كان يواصل تصوير الجزء الثانى من مسلسل “هبة رجل الغراب” فى ذلك الوقت، ولكنه تفاجئ أثناء تصوير الفيلم أنه تغير مساره إلى اتجاه آخر، واصفًا شعوره بالندم ولكن بعد فوات الأوان.

يذكر أن فيلم “خط الموت”، فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وتدور الأحداث في إطار تشويقي أكشن، إنتاج المنتجة السعودية الدكتورة فاتن ابراش، والمنتجة المصرية منال العادلي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبد الإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.