تامر حسني بصحبة زوجته بسمة بوسيل "بنمسي عليكو انا والبيسو"

الإثنين 18 نوفمبر 2019

تامر حسنى وزوجته

شارك النجم تامر حسني جمهوره بصورة جديدة مع زوجته بسمة بوسيل، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب معلقاً: "مساءكم عسل يا ناس يا عسل بنمسّي أنا والبيسو".

وسرعان ما ردت عليه زوجته على الصورة التي ظهرها فيها بسيلفي بالكثير من الأيموشن والقبلات، كما حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على كتابة تعليقاتهم على الصورة التى حصدت ما يقارب النصف مليون لايك خلال ساعات قليلة.

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وفى سياق آخر، ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع أن يطرحها خلال الايام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.