نادر الأتات يرفع علامة النصر ويُشعل حماس الجمهور – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن النجم اللبناني نادر الأتات يحضّر مفاجأة مميّزة لجمهوره الذي ينتظر كل جديد منه بفارغ الصبر.

ورفع نادر منسوب التشويق لدى جمهوره من خلال صورة له نشرها من استوديو التسجيل، حيث وعلى ما يبدو يعمل على أغنية جديدة ستبصر النور قريبًا.

نادر الأتات لم يكشف عن أي تفاصيل حول ما يقوم بتحضيره واكتى برفع علامة النصر، ملمحًا إلى أن مفاجأته ستكون كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات كان قد طرح منذ فترة أغنية “ونطرتك”، ويحصد حتى يومنا هذا نجاحها حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية.

أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.