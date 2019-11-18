نيكولاس كيج يجسّد نيكولا كيج

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد نيكولاس كيج للعب شخصيته الحقيقية في فيلم يحمل إسم The Unbearable Weight of Massive Talent. بحسب تقرير نشره موقع “ديدلاين” الأميركي، سيؤدي كيج نسخة خيالية من نفسه في قصة تقوم على فكرة أنّه يتلقى مبلغ مليون دولار أميركي لحضور حفلة عيد ميلاد أحد معجبيه الأثرياء. وهنا، يتعيّن عليه أن يصبح نسخة “من بعض شخصياته الأكثر شهرة من أجل تخليص نفسه من مواقف خطيرة”.

مهمّة كتابة السيناريو ألقيت على عاتق طوم غورميكان وكيفن إيتن (من Ghosted)، فيما يفترض أن يقوم الأوّل بالإخراج.

وفقاً لصحيفة الـ”غارديان” البريطانية، تحيلنا الفكرة إلى الفيلم الكوميدي السريالي Being John Malkovich، من كتابة تشارلي كوفمان وإخراج سبايك جونز. حتى أنّ كيج نفسه قام بدور بطولة في هذا المشروع المثير للإعجاب، الصادر في 2002.