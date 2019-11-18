تعرف على رسالة نجوى كرم لـ أحمد حلمي في عيد ميلاده

نشرت الفنانة نجوى كرم، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر، تغريدة تعايد بها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده. وكتبت نجوى: "كل سنة وأنت بألف خير يا حلمي، شو بحترمك وبحب المحترمين وبدعيلهن بطول العمر ومليون صحة وسعادة". يذكر أن الفنان أحمد حلمي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخمسين. وولد حلمي في 18 نوفمبر 1969، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وكانت بدايته في التلفزيون عندما قدم برنامج "لعب عيال"، ودخل عالم التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم "عبود على الحدود"، وبعدها انطلقت مسيرته الفنية التي شارك خلالها في أكثر من 25 فيلم. Advertisements قد يهمك ايضاً: نجوى كرم تدعم مظاهرات لبنان وتؤكد "إيد بإيد نبني لبنان جديد" نجوى كرم تُعلن أنها ستُصالح أحلام وأصالة

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