شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعدادات وتجهيزات "أقوى حفل فى الرياض" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر
ويحمل حفل رمضان شعار "اقوى حفل فى الرياض" ونفدت معظم التذاكر مع الساعات الأولى من طرحها، حيث من المتوقع حضور الآلاف من محبيه من الأسر الخليجية والعربية والشباب من مختلف الأعمار.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ماني" و كليب "السلطان"، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد.
وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. استعدادات وتجهيزات "أقوى حفل فى الرياض" لـ محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.