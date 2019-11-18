شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعدادات وتجهيزات "أقوى حفل فى الرياض" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى العديد من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بحفل النجم محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذى من المقرر إقامته الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

ويحمل حفل رمضان شعار "اقوى حفل فى الرياض" ونفدت معظم التذاكر مع الساعات الأولى من طرحها، حيث من المتوقع حضور الآلاف من محبيه من الأسر الخليجية والعربية والشباب من مختلف الأعمار.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ماني" و كليب "السلطان"، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.

Advertisements

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.