12 ديسمبر المقبل.. "ثقافة الشارقة" تطلق مهرجان المسرح الصحراوي

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ثقافة الشارقة تطلق مهرجان المسرح الصحراوي

تنظم دائرة الثقافة في الشارقة الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي، في الفترة من 12 الى 16 ديسمبر (كانون الثاني) المقبل بمشاركة 6 عروض من الإمارات والكويت وموريتانيا والأردن والسودان والعراق، بأعمال انتجت خصيصاً للمشاركة في المهرجان، الذي يعنى بمقاربة وإبراز الصلات الكائنة والممكنة بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التقليدية، التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية.



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وقال مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، أحمد بورحيمة "الدورة الجديدة ستشهد توسعاً في البرامج المصاحبة كما ستعرف زيادة في عدد الفرق المشاركة مقارنة بالدورات الماضية نسبة للأصداء الواسعة وطلبات المشاركة المتزايدة التي حققها المهرجان الذي جاء تأسيسه استلهاماً وترجمةً لرؤية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي".

وترتكز عروض المهرجان على جملة من العناصر البنائية مثل الشعر والحكي والأداء والتمثيل وتقدم في فضاء مفتوح بمنطقة الكهيف، وتم تصميم المكان في هيئة قرية صحراوية، وهو يتضمن منصة للعروض وساحة للجمهور إضافة إلى بيوت ومنصات أخرى للأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة، التي أعدت بهدف إظهار تنوع وثراء الثقافات المحلية للعروض المشاركة.

وإلى جانب العروض المسرحية يحفل المهرجان بالعديد من البرامج المصاحبة الهادفة إلى تعزيز الذاكرة الثقافية للتظاهرة ومن أبرز الفعاليات المصاحبة هناك المسامرة الفكرية التي تجيء هذه السنة تحت عنوان "المسرح وأدب الصحراء".