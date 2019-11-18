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متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة تفيد بأنّ النجمة التركية هازال كايا أنجبت مولودها الأول “فكرت”، وقد تبين لاحقًا كما سبق وذكرنا عبر صفحات موقعنا أنها مجرّد شائعات تم تداولها بشكل كبير عند الجمهور العربي.
وخلال الساعات الماضية، رصدت عدسات الباباراتزي هازال كايا وهي خارجة من صالون التجميل حيث ظهرت الفنانة التركية الشهيرة ببطنها المنتفخة بسبب حملها في الأشهر الأخيرة، علمًا أن موعد إنجابها اقترب جدًا.
وفي التفاصيل، ظهرت كايا مرتدية “جامبسوت جينز” وسترة شتوية، واعتمدت تسريحة شعر الجدائل، وبهذا الظهور تم نفي كل الأخبار المتداولة حول انجابها طفلها الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا بظهور جديد وموعد إنجابها بات قريبًا جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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