كندة علوش: الفتيات يعاكسن زوجي بوقاحة!

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت الممثلة السورية كندة علوش ضجة أثناء حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة CBC المصرية. وسبب هذه الضجة هو حديثها عن غيرتها على زوجها الممثل المصري عمرو يوسف وعن التعليقات الجريئة التي يتلقاها من الفتيات والنساء.

وقالت علوش إنها تتلقى عادة تعليقات لائقة على صورها فيما كشفت أن هذا الأمر لا ينطبق على زوجها. فأوضحت أن بعض فتيات هذا الزمن مندفعات وأنهن يتخطين الحدود أثناء التغزل بزوجها. واعتبرت أن تعليقات بعضهن وقحة وصريحة.

وتابعت أن بعض أبناء الجيل الجديد أخذوا جرعة زائدة من الجرأة، وخصوصاً الفتيات، لافتة إلى أنها تشعر أحياناً بالغيرة على زوجها خصوصاً أنه وسيم ومحبوب ولأن الفتيات أصبحن جريئات، فقالت: “الرجالة بتتعاكس أكتر من الستات. شوفي البنات هتلاقي بنات بقى بيعاكسوا معاكسة واضحة وصريحة ووقحة”.