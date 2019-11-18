نجم عالمي يستفز السعوديين بحمالة صدر على مسرح الرياض – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار مغني الراب العالمي راسل فيتالي المعروف باسم “روس”، استفزاز السعوديين بسبب تلويحه بحمالة صدر نسائية خلال حفل موسيقي له في العاصمة الرياض.
وفي التفاصيل، أحيا “روس” حفلاً موسيقياً مساء الجمعة، وأثناء الغناء على المسرح أخذ يلوح بحمالة صدر للجمهور الحاضر، حتّى انه حاول إعطاءها لبعض من الحضور، لكنهم امتنعوا.
هذا التصرف أثار حفيظة السعوديين بشكل كبير، كون المغني اعتاد القيام بهذا الأمر في كثير من حفلاته الغنائية حول العالم، وغالباً ما يحصل على حمالة الصدر من إحدى حاضرات حفلاته.
انما من غير المعروف إن كان قد حصل هذه المرة على الحمالة من الجمهور، أم من أحد أعضاء فرقته.
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