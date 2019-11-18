تحذير لكل مستخدمي “واتساب” من فيديو خطير

متابعة بتجـــــــــــرد: أقر تطبيق المراسلة الفوري الأشهر “واتساب”، اليوم الاثنين، بانتشار ثغرة أمنية جديدة داخله تهدد كل مستخدميه.

وأوضح أن الثغرة تسمح للهاكرز بالوصول إلى رسائل المستخدمين، عن طريق إرسال ملف فيديو ضار، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وأشار “واتساب”، المملوك لشركة “فيسبوك”، إلى أن الثغرة الأمنية تحمل اسم CVE-2019-11931، وهي قادرة على تشغيل “كود” خطير، من خلال إرسال “ملف MP4 تم إنشاؤه خصيصا لمستخدم “واتسآب”.

وأضاف “واتساب” في تحذيره أن الثغرة الأمنية الجديدة تؤثر على الإصدارات السابقة من التطبيق على هواتف “آيفون” و”أندرويد”.

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هذا ولم توفر شركة “فيسبوك” أي تفاصيل تتعلق بالشكل الذي قد يبدو عليه الفيديو الخطير، أو إذا كان المستخدمين المتضررين بحاجة إلى فتح ملف الـ “MP4” حتى يتم اختراق رسائلهم.

وفيما ذكرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، أنه تم إصلاح العطل، فإن مستخدمي “واتسآب” الذين لم يقوموا بتحميل أحدث إصدار من “واتسآب” ما زالوا عرضة للاختراق.

وعلى الرغم من أن “فيسبوك” تزعم أنه لا يوجد دليل على تضرر مستخدمين من الثغرة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان الهاكرز حاولوا استهداف أي متضررين من خلالها.