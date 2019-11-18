نوال الكويتية تُغني الحنين في أمسية استثنائية وتحتفل بنجاح ألبومها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة نوال الكويتية حفلًا غنائيًا كبيرًا في مركز جابر الأحمد الثقافي، على المسرح الوطني تحت عنوان “أمسية الحنين”، وقدّمت خلاله لأوّل مرّة أغنيات ألبومها الجديد “الحنين” الذي طرحته مؤخرًا في الأسواق العربية.

وعلى هامش الحفل الذي أحيته في هذه المناسبة، وجهت نوال الكويتية رسالة شكر إلى كل الذين ساهموا في إنجاز الألبوم. وتوجهت نوال في رسالتها، إلى الشعراء والملحنين والموسيقيين الذين شاركوا في صناعة أغاني الألبوم وكتبت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “انسب هذا النجاح لكل الملحنين والشعراء، اتمنى اني وصلت احاسيسكم بالشكل اللي يرضيكم لكم حبي وامتناني”.

وتابعت: “شكراً من قلبي لكل من ساهم في نجاح البوم الحنين من ملحنين وشعراء وموزعين وعازفين ومهندسين وشركة one production التي كان لها دور كبير في انتاج وتسويق الالبوم”.

وأكملت نوال الكويتية كلامها وشكرت كل الذين ساهموا في نجاح “أمسية الحنين” وكتبت: “وشكراً ايضاً من قلبي لكل من ساهم في نجاح وروعة امسية الحنين والشكر الاكبر لثقة الجمهور الحبيب والحمدلله”.

نوال الكوتية قدّمت خلال “أمسية الحنين”، أغنيات ألبومها الجديد “الحنين” للمرة الاولى أمام الجمهور، وكان منظموا الحفل قد رفعوا لافتة كامل العدد قبل أيام من موعد الحفل.

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وكانت الفنانة نوال الكويتية قد حرصت على لقاء ممثلي بضع وسائل الإعلام خلال البروفات النهائية للحفل وذلك احتفالًا بالألبوم الذي طال انتظاره.

ألبوم “الحنين” يتضمن 10 أغنيات وهي “الراية البيضاء” من كلمات واحد، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز، “أحبك بس” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم وRay Charhes، “السهر” كتابة بدر بن عبد المحسن، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، “عمري قصير” كلمات قوس، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم، “ما تشوف غلا” كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع عصام شرايطي، ”على فرقاك” كلمات رحاب، ألحان فيصل القاسم وتوزيع قوقسل وإسماعيل تونش بلاك، “بكرة خير” كلمات خالد العوض، ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام الشكران، “مكانك مبيّن” كلمات عبد الله، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، ” يا أبو الشباب” كلمات عبد الله الملحم، ألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم، “عناد فيك” كلمات خالد العوض، ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس، “منت قاصد” كلمات قوس، ألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم، “على الأقل” كلمات رحاب، ألحان الأنين وتوزيع بدر كرم.

تجدر الإشارة إلى أن نوال الكويتية قد طرحت منذ أيام فيديو كليب خاص بأغنية ”الراية البيضاء” للترويج لألبوم “حنين” قبيل الإفراج عنه.