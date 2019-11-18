جمال سنان يجتمع بميل غيبسون ويتفقان على فيلم جديد

Nov 18, 2019
اجتمع المنتج جمال سنان – Eagle Films بالنجم العالمي ميل غيبسون والنجم العالمي فرانك غريللو والمخرج جو كارناهان، في كندا الأسبوع الماضي، حيث اتفق سنان مع غيبسون على الانطلاق بالتحضيرات لتصوير فيلم Leo From Toledo، حيث ستشارك شركة Eagle Films بإنتاجه كما توزيعه حصرياً في الشرق الأوسط.
الفيلم يحكي قصة قاتل هارب يلتجئ لحماية أحد الشهود على جريمته ويواجه مصاعب كثيرة، يتشارك فيه غيبسون البطولة مع فرانك غريللو تحت إدارة كارناهان وتأليف دان كاسي، وسيتم تصويره قريباً بميزانية ضخمة، على أن يبصر النور في الـ2020.
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