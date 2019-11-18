مروان خوري يُثير قلق الجمهور بحالته الصحية بعد إلغاء حفلاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألغى الفنان اللبناني مروان خوري، حفله المقرّر إقامته في المكسيك 22 الشهر الجاري، بعد أيام قليلة من إلغاء حفل آخر في سلطنة عمان، بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوي حاد.

ونشر مروان عبر حسابيه "تويتر" و"انستغرام" قائلًا :"إلى المحبين الأعزاء للأسف ونتيجةً للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على أكمل وجه إلا أن ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد يمنعني من إقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 نوفمبر".

وأضاف :"لما تتطلبه الرحلة من جهد ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضي الجمهور الكريم .. وبالتالي أقدم اعتذاري أيضًا للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في عمل آخر".

وأثار البوست خوف متابعيه بشدّة، خاصة وأنه ظهر عليه الإعياء خلال حفله بالكويت، متمنين له دوام الصحة والعافية، كما طالبوه بنشر تطورات حالته أولاً بأول للاطمئنان عليه.

وكتب خوري عبر موقع "إنستغرام" حول إلغاء حفله بعُمان: "أعزائي، كان من المفترض أن أشارك اليوم المحبين في سلطنة عمان في جلسة خاصة، ولكن للأسف لدواعي صحية تعذّر ذلك".

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وتابع: "سألتقي بكم بمشيئة الله يومي 14 و15 ‏مع الأوركسترا السمفونية بدار الأوبرا السلطانية، وعذرا مجددا".

وأشار مروان خوري إلى أنه يُقيم في أحد فنادق السلطنة، ويتناول المضادات الحيوية والأدوية بناءً على استشارة طبيبه الخاص.

وأعرب المطرب والملحن اللبناني، عن أمله في أن يتعافى سريعًا من وعكته الصحية والسماح له بالخروج من الفندق، لكي يتمكّن من الغناء أمام جمهوره في سلطنة عمان يومي الخميس والجمعة المقبلين، في دار الأوبرا السلطانية.

يُذكر أن الفنان مروان خوري أحيا مجموعة حفلات غنائية في تونس ولبنان والمغرب، أغسطس الماضي، بمدينة "كارثاج" بقرطاج، بينما الحفل الثاني في مدينة الحمامات، وآخر مدينة بنزرت وسوسة.

كما أقام حفلين غنائيين في دولة الكويت، في السابع والثامن من الشهر الجاري، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.