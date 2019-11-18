تركي آل الشيخ يُسعد جمهور "موسم الرياض" بهذا القرار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن مفاجأةٍ لجمهور "موسم الرياض"، وذلك بتمديد فترة الموسم لآخر شهر كانون الثاني/يناير 2020 المقبل، بعدما حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في هذا السياق، كتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحمد الله وصلنا لسبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر، وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير، مبرووك".

وتفاعل المغردون مع منشور تركي آل الشيخ، خاصةً أنه يأتي استكمالًا للمفاجآت التي يشهدها "موسم الرياض" على صعيد المعارض الترفيهية ومنها "معرض الصقور" وأيضًا الحفلات الغنائية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، زفَّ أيضًا بشرى لجمهور "موسم الرياض" المقام حاليًا في المملكة، عندما قال إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات المقام هناك.

وأوضح في تغريدةٍ سابقةٍ له عبر تويتر: "بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وللمرة الأولى في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد".

Advertisements

على الجانب الآخر، أشاد المستشار تُركي آل الشيخ، بالفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدًا أنَّ حفلها المنتظر إقامته اليوم الاثنين، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بيعت تذاكره وتعتبر الأغلى بين الفنانين العرب الذين أحيوا حفلاتٍ بالمملكة.

يأتي هذا الدعم من تركي آل الشيخ بعد أن أعرب عدد من المغرّدين السعوديين عن استيائهم من الشركة المنظمة لحفل "أنا عربية" بعد الإعلان عن أسعار التذاكر، والتي وصل بعضها إلى 15 ألف ريال سعودي.

وأكد آل الشيخ أنَّ حفل أحلام في معرض "أنا عربية" أكبر دليل على أنَّ لدى السعودية قوة شرائية وفرصًا استثمارية ضخمة، موضحًا أنَّ زوار المعرض وصلوا لـ 20 ألفًا، وأنَّ سعر التذكرة وصل إلى 18 ألفًا ويذهب ريعها لأعمال الخير.

ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج، وتصل مدته إلى 70 يومًا بدأت في الـ 11 من أكتوبر/تشرين الأول، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.