تركي آل الشيخ يكشفُ موقف محمد عبده الصّادم على تمديد موسم الرياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تربطُ المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، علاقةُ ودٍّ بمواطنه الفنان الكبير محمد عبده، ومساحة كبيرة للعشم بينهما، إذ يحب "آل الشيخ" المزح من حين لآخر مع فنان العرب، على طريقته الخاصة.

وآخر مزحة بين رئيس هيئة الترفيه وفنان العرب، كانت بنشر "آل الشيخ" صورةً لمحمد عبده ويبدو عليه فيها الإرهاق والتعب، إذ بدا وجهه شاحبًا، مرسومة عليه دلالات التعب، تعبيرًا عن حالته عندما علم بتمديد موسم الرياض إلى يناير المقبل.

وأعلن تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، عن تمديد موسم الرياض إلى أواخر شهر يناير/ كانون الثاني 2020، بدلًا من الموعد المقرّر للانتهاء في منتصف الشهر المقبل، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعلّق آل الشيخ على صورة مواطنه الفنان محمد عبده، قائلًا: "أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض"، التي تفاعل معها الآلاف من متابعي ومحبي الطرفان على منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن سعادتهم بفترة التمديد، وضاحكين على رد فعل عبده الذي توقعه آل الشيخ.

وليست تلك المرة الأولى التي يُمازح فيها آل الشيخ مواطنه فنان العرب، حيث كان قد نشر صورة مشابهة لتلك التي نشرها اليوم، تعبيرًا أيضًا على وجه محمد عبده حينما تلقّى اتصالًا هاتفيًا من المستشار تركي آل الشيخ، نظرًا لكثرة الحفلات منذ عيد الفطر المبارك.

وسخر المتابعون حينها من التغريدة ناشرين صورة تخيلية لجروب عبر "الواتس آب" لمطربي الخليج، يخرج محمد عبده من الجروب حين يطلب تركي آل الشيخ مطربًا لحفل بالغد، في إشارة لكثرة أداء الحفلات التي أقيمت في الفترة الأخيرة.

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وانطلقت فعاليات موسم الرياض، الذي تُنظّمه الهيئة العامة للترفيه، في أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى منتصف ديسمبر 2019، حتى تقرر مدّها إلى نهاية يناير المقبل.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، زفَّ أيضًا بشرى لجمهور "موسم الرياض" المقام حاليًا في المملكة، عندما قال إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات المقام هناك، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح في تغريدةٍ سابقةٍ له عبر تويتر: "بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وللمرة الأولى في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد".

على الجانب الآخر، أشاد المستشار تُركي آل الشيخ، بالفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدًا أنَّ حفلها المنتظر الذي كان مقررًا إقامته اليوم الإثنين أيضًا، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بيعت تذاكره وتعتبر الأغلى بين الفنانين العرب الذين أحيوا حفلاتٍ بالمملكة، وذلك قبل أن يتم إلغاؤه أيضًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وموسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أُطلقت على مستوى المملكة، بدءًا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.