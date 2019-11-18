محمد صبحى يناقش قضية المرأة بشكل كوميدى فى "أنا والنحلة والدبور"

القاهرة - لايف ستايل يناقش النجم محمد صبحى فى مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور" قضية المرأة وعلاقتها بالرجل إعلاء لدور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف. "أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود. يذكر أن المسرحية ستعرض يوم 28 نوفمبر ليكون أول يوم لعرض المسرحية التى ستعرضها على مسرح محمد صبحى 2، لتكون أول مسرحية تعرض على المسرح الجديد الذى تم بناؤه مؤخرا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : Advertisements محمد صبحي يحتفل بعيد زواجه رغم رحيل زوجته

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