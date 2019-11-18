Lose me to love you لسيلينا جوميز يتجاوز الـ145 مليون مشاهدة

واشنطن - لايف ستايل
يواصل كليب أغنية Lose me to love you للمغنية العالمية سيلينا جوميز تحقيق ملايين المشاهدات بعد مرور أقل من شهر على طرحه بموقع يوتيوب، بوصوله 145,611,502 مليون مشاهدة.
وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية، عن أن كليب سيلينا جوميز تم تصويره بالكامل بهاتف آي فون وسط أجواء درامية بسبب موضوع الأغنية.
وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح ألبومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".
وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.
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