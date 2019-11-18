تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في القاهرة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن منظم الحفلات والمنتج وليد منصور عن تغيير موعد الحفل الذي كان مقرراً للفنانة شيرين عبد الوهاب مساء الجمعة 13 ديسمبر المقبل إلى مساء الجمعة التالية بتاريخ 20 منه، دون الكشف عن أسباب التأجيل لهذه المناسبة التي ستُحييها في قاعة المنارة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

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