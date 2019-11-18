"Ford v Ferrari" يتصدّر إيرادات السينما في أميركا الشمالية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حلّ فيلم الحركة والسيرة الذاتية الجديد "Ford v Ferrari" في صدارة إيرادات السينما الأميركية بمطلع الأسبوع محققاً 31 مليون دولار. وهو من بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف، ومن إخراج جيمس مانجولد.

وتراجع الفيلم الحربي التاريخي "Midway" من المركز الأول إلى المركز الثاني بـ 8.8 مليون دولار. بينما حلّ فيلم المغامرات الجديد Charlies' angels في المركز الثالث بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار.

في المركز الرابع حلّ الفيلم الكوميدي العائلي Playing with fire متراجعاً من المركز الثالث بإيراداتٍ بلغت 8.5 مليون دولار. كما تراجع الفيلم الكوميدي الرومانسي Last Christmas من المركز الرابع إلى الخامس مسجلا 6.7 مليون دولار.

