شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش أحمد المنضمين إلى أسرة "البرنس" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الصاعد، أحمد داش إلى أسرة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة "سينرجى" والمقرر البدء في تصويره الشهر المقبل للعرض في رمضان 2020، حيث يجسد داش أحد الأدوار الرئيسة في العمل الذى تعتمد أحداثه على الطابع الشعبى.



أحمد داش

ويواصل محمد سامي كتابة حلقات المسلسل مع الاستمرار في اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة بعد الاستقرار على كل الشخصيات الرئيسية بانضمام كل من غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر، إيمان العاصي، إدوارد، وصفاء الطوخي، وأحمد داش وفى انتظار حسم باقي الفنانين الذي تم ترشيحهم في الأيام الماضية.

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وشارك أحمد داش مؤخراً في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى، والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى وحصد 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، أما آخر أعماله في الدراما فكان مسلسل "طايع" مع النجم عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وإخراج عمرو سلامة وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.