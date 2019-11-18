شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا أول ممثلة مصرية تحصل على جائزة Aam Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة المصرية، يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل حفل "Aam Awards".
وأكدت يسرا أن هذا التكريم يحمل لها الكثير من المعاني.
وأضافت الفنانة المصرية: "سعيدة لأنني مثلت بلدي بشكل مشرف، وقيمة الجائزة في مكانتها وقيمتها المعنوية، لأن الناس التي تكرم فيها هم 2 أو 3 فقط، وأنا أول ممثلة مصرية تتسلم هذه الجائزة".
ووجهت يسرا رسالة خاصة لكل النجوم الذين تحدثوا عنها، سواء أكانوا مصريين أو أجانب : "سعيدة جدا بما قالوه عني هنا في مصر وأصحابي وأخواتي وعيلتي الكبيرة الفنية، وفي نفس الوقت سعادتي كبيرة جدا عندما كان هناك فنانين كبار عظام مثل، فالنيسا ويلينا، وهارفي كايتل وجون مالكوفيتش وبيتر سكارليت وغيرهم يرغبون في الحديث عني بالحفل".
ويأتى تكريم AAM لـ يسرا باعتبار أن مسارها المهنى يمنح الأمريكيين نموذجاً مختصراً لتاريخ صناعة الترفيه فى مصر؛ ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعى، وصداها المستدام فى العالم العربى والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.
وقال آرون لوبيل، مؤسس ورئيس جمعية أمريكا للإعلام الخارجى: "يسرا أيقونة فى الشرق الأوسط وإلهام حقيقى لملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل؛ وتفخر AAM بتكريم الفنانة التى لا مثيل لها يسرا من خلال حفل توزيع جوائزنا السنوى السابع بواشنطن".
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