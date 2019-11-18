شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا أول ممثلة مصرية تحصل على جائزة Aam Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة المصرية، يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل حفل "Aam Awards".

وأكدت يسرا أن هذا التكريم يحمل لها الكثير من المعاني.

وأضافت الفنانة المصرية: "سعيدة لأنني مثلت بلدي بشكل مشرف، وقيمة الجائزة في مكانتها وقيمتها المعنوية، لأن الناس التي تكرم فيها هم 2 أو 3 فقط، وأنا أول ممثلة مصرية تتسلم هذه الجائزة".

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