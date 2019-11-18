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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحبة بتحب اللمة.. ماريا كارى وأبناؤها مع برايان درينولدز وبليك ليفلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت النجمة العالمية ماريا كاري وطفليها التوأم بعض الوقت الممتع مع النجم العالمي رايان رينولدز و زوجته النجمة بليك ليفلي و التي تجمعهم صداقة قوية بماريا منذ سنوات طويلة .
نشرت ماريا كاري البالغة من العمر 49 عاما علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جمعتها بطفليها موروكان ومونرو مع ليفلي و رينولدز، و ما خطف الأنظارهو ان ابن ماريا كان يرتدي قناع " Deadpool " .
و قد حصدت صورة ماريا كاري أكثر من 260 ألف likes خلال 21 ساعة فقط من قبل محبي وعشاقي ماريا كاري من مرتادي صفحتها علي " إنستجرام " التي تضم اكثر من 8.6 مليون شخص.
ماريا كاري ورايان رينولدز وبليك ليفلي
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