شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر السينمائى يعرض أفلام يوسف شاهين في 25 دولة إفريقية يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع " شركة أفلام مصر العالمية " بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين ( 1926 – 2008 )، بعروض أفلامه في القارة الإفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24 ، 25 ، 26 يناير 2020 .

وصرح سيد فؤاد رئيس المهرجان بأنه سيتم عرض الأفلام الروائية ( الأرض – باب الحديد – عودة الابن الضال ) والفيلم التسجيلي ''هاملت الاسكندراني'' والذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور .

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يوسف شاهين ويسرا

وأكدت عزة الحسيني مدير المهرجان أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة أفريقية في نفس التوقيت بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك الدول ومنها ( السودان – رواندا – بوركينا فاسو – النيجر - ليبيا - أوغندا – تونس – المغرب – موريتانيا – السنغال ) وغيرها ، إلى جانب عرض نفس البرنامج في عدد من محافظات مصر من خلال نادي السينما الإفريقية ، مع عمل نشرة عن أعمال شاهين وتحليلها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية .



عودة الابن الضال 4

وعبر المنتج جابي خوري عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد هو الأكبر للاحتفاء بذكرى شاهين على مستوى القارة السمراء .