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الأقصر السينمائى يعرض أفلام يوسف شاهين في 25 دولة إفريقية يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع " شركة أفلام مصر العالمية " بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين ( 1926 – 2008 )، بعروض أفلامه في القارة الإفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24 ، 25 ، 26 يناير 2020 .

وصرح سيد فؤاد رئيس المهرجان بأنه سيتم عرض الأفلام الروائية ( الأرض – باب الحديد – عودة الابن الضال ) والفيلم التسجيلي ''هاملت الاسكندراني'' والذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور .

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يوسف شاهين ويسرا
يوسف شاهين ويسرا

وأكدت عزة الحسيني مدير المهرجان أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة أفريقية في نفس التوقيت بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك الدول ومنها ( السودان – رواندا – بوركينا فاسو – النيجر - ليبيا - أوغندا – تونس – المغرب – موريتانيا – السنغال ) وغيرها ، إلى جانب عرض نفس البرنامج في عدد من محافظات مصر من خلال نادي السينما الإفريقية ، مع عمل نشرة عن أعمال شاهين وتحليلها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية .

عودة الابن الضال 4
عودة الابن الضال 4

وعبر المنتج جابي خوري عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد هو الأكبر للاحتفاء بذكرى شاهين على مستوى القارة السمراء .

 

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