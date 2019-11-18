شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يثنى على أداء جواكين فينيكس بعد مشاهدة فيلم joker بالبيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على أداء الممثل العالمى جواكين فينيكس، بعد مشاهدة فيلم الجوكر داخل البيت الأبيض يوم السبت الماضى.

وبحسب مسئول أمريكى من داخل البيت الأبيض فإن الرئيس الأمريكى شاهد الفيلم الذى حقق أرقاما قياسياً فى شباك التذاكر يوم السبت الماضى داخل صالة العرض الرئيسية فى البيت الأبيض، وأشاد بأداء الممثل المرشح لجائزة الأوسكار.

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وبالرغم من العداء الكبير بين الممثل روبرت دى نيرو المشارك فى بطولة الفيلم والذى يعد أحد أشهر معارضى الرئيس الأمريكى وسياسته إلا أن ترامب أكد إشادته بالفيلم دون التعليق على أداء الممثل الحائز على الأوسكار، والذى جسد شخصية الإعلامى فى الفيلم.

ويشتهر الرئيس الأمريكى باهتمامه الدائم بعالم الدراما والسينما، فكان أحد المهتمين بالمسلسل الأسطورى Game of thrones، الذى طالب بمشاهدته قبل عرضه عبر شبكة HBO فى مايو الماضى، وهو ما حققت الشبكة رغبته وأهدته عرضا خاصا للموسم الثامن والأخير قبل عرضه.

وتخطت إيرادات فيلم الجوكر فى سباق التذاكر حاجز المليار دولار، وتربع على عرض أكثر الأفلام صاحبة التصنيف R "للكبار فقط" تحقيقا للإيرادات.