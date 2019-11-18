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وفاة المغني الفرنسي إريك مورينا بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 68 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي المغني الفرنسي إريك مورينا عن عمر يناهز الـ 68 عاما، و ذلك بعد صراع مع مرض السرطان .

و كان مغني " Oh ! Mon bateau " يعاني من السرطان منذ شهر يونيو الماضي وهي المعركة الصعبة التي لا تخلو من المخاطر، وبسبب مرضه اضطر مدير أعماله لاتخاذ قرار صعب وهو إلغاء الحفلات التي كان من المقررأن يحييها خلال فصل الصيف، و كان عددهم حوالي 15 حفل  .

يذكر أن النجم الراحل إريك مورينا قدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Ramon et Pedro " و " Je suis le toréro de l'amour " و " elle est imb...sable " و " la quête " ، و غيرهم .

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