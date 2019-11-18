شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن تمديد موسم الرياض لأواخر يناير المقبل بعد نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تزايد عدد الزائرين إلى 7 ملايين شخص بموسم الرياض من انطلاقه، حيث صدر توجيهاً من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يقضى بتمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير المقبل.

وأعلن تركى آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات "تويتر" معلقا: "الحمد لله وصل عدد الزائرين إلى 7 ملايين وستمائة ألف زائر خلال شهر، وبتوجيه سيدى ولى العهد تم تمديد موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير.. مبروك".

وكان من المفترض أن ينتهى الموسم فى ديسمبر المقبل إلا أن النجاح الكبير الذى شهده الموسم فى أولى تجاربه، وبدأ في 11 أكتوبر الماضي وشهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً كبيراً، خصوصاً فى ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة، تقرر تمديده إلى أواخر يناير المقبل.