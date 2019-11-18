شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر..أحمد حلمي يروي ذكرياته مع أغرب حمام داخل شقته القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم أحمد حلمي بعيد ميلاده وسط احتفاء من محبيه وجمهوره ممن تعلقوا بأفلامه، وأهم الأدوار الذى لعبها طوال مشواره مما جعله واحد من أهم النجوم طوال السنوات الأخيرة الذين لعبوا كافة ألوان التمثيل سواءً من خلال الكوميديا الذي يتألق فيها بأدوار في أفلام كـ "مطب صناعي" و"زكي شان"، أو الأدوارالمركبة الذي لعبها في أعمال أخري أبرزها "آسف علي الإزعاج".

حلمي الذي يحظى بكاريزما خاصة جداً لا يتعلق جمهوره بأفلامه والأعمال الذي يظهر فيها فحسب، وإنما اعتاد علي خطف الأنظار في معظم البرامج الذي يحل فيها ضيفاً، ولعل أبرز مثال علي ذلك لقاء نادر له قبل سنوات مع الإعلامي معتز الدمرداش، والذي ظهر فيه حلمي يتحدث للمرة الأولي علي الشقة التي كان يسكن فيها قديماً، .. حيث وصف فيها الحمام الغريب الموجود بالشقة.