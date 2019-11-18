شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يجسد دور رئيس مباحث فى فيلم "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان إياد نصار شخصية رئيس مباحث خلال أحداث فيلمه "موسى"، الذى توقف تصويره بشكل مؤقت لانشغال مخرج العمل بيتر ميمي فى تحضيرات مسلسل أمير كرارة "الإختيار"، ويعود إياد نصار لاستكمال التصوير بعد الخطة التى يضعها صناع الفيلم لعودة التصوير مرة أخرى فى الديكورات الخاصة بالعمل.

وجاء توقف تصوير الفيلم، نظرا لانشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتحضيرات مسلسل "الأختيار"، لـ أمير كرارة الذى تدور أحداثه عن قصة أسطورة الصاعقة الشهيد عقيد أركان حرب "أحمد المنسى"، الذى تقدمه شركة سينرجى خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث أن مسلسل الأختيار يتضمن تحضيرات كبيرة نظرا لضخامة العمل من حيث مواقع التصوير ومعدات التصوير والممثلين، والملابس وخلافه .

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يذكر أن فيلم "موسى" مقرر عرضه فى أجازة نصف العام المقبل 2020، من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى الذى يظهر بمشهدين فقط انتهى بالفعل من تصويرهما، والفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمه صناعه الفن السابع لأول مرة. ويظهر فيه الروبوت خلال الأحداث.

ومن ناحية أخرى يعرض لـ إياد نصار مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، على شاشة ON E من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجى"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانه مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى.